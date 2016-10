St. Georgen Fairen Handel ins Bewusstsein rücken

St. Georgen. Michaela Conzelmann, Leiterin der Fair-Trade- AG am Gymnasium, erinnerte an Aktionen der vergangenen Monate wie die Beteiligung an den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg mit fairen Milchshakes oder die Lieferung von Süßigkeiten an St. Georgener Unternehmen. Inzwischen sind Robert-Gerwig- und Realschule sowie Gymnasium offizielle Bewerber als Fair-Trade-School.

Die Anwesenden überlegten, wie man fairen Handel stärker ins Bewusstsein der Schüler, Eltern und Lehrer bringen könnte. Zwei Schülerinnen schlugen jahreszeitlich passende Aktionen, Kuchen- und Saftverkäufe oder das Anbieten eines fairen Kaffees in Schulautomaten vor, dazu einen Fragebogen oder kleine Wettbewerbe für Schüler.

Eine zweite Gruppe hatte die Idee, dass Schüler in den Klassen das Thema vorstellen und dabei zu Aktionen wie Plätzchenbacken einladen. Auch in der SMV sollte das Thema angesprochen werden. Zu prüfen sei, inwieweit Schulkleidung auf Fair Trade umgestellt werden kann.