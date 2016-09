St. Georgen Fahrt zum Oktoberfest

Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bergstadt-Bahnhof. In Konstanz bietet Wanderführer, Franz Dilger, eine zweistündige geführte Wanderung an. Wer nicht wandern will, kann eine Shoppingtour durch Konstanz unternehmen. Anschließend geht es aufs Oktoberfest. Die Rückfahrt erfolgt mit der Bahn. Zwischen 19 und 20 Uhr ist die Ankunft in St. Georgen geplant. Gäste und Einheimische sind eingeladen.