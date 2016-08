St. Georgen Fahrt zu den Glaubensstätten Israels

Drei Tage Zeit bleiben für die Stadt Jerusalem

Insgesamt drei Tage gehören den berühmten Monumenten der Stadt Jerusalem wie Ölberg, Berg Zion, Tempelberg, Felsendom, Altstadt, Via Dolorosa, Klagemauer, Grabeskirche und einer weiteren schier unüberschaubaren Zahl an Sehenswürdigkeiten und bedeutenden Erinnerungsstätten. Nicht fehlen darf natürlich auch ein Ausflug an das Tote Meer, das 428 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Besucht werden zudem Qumran als Fundort der berühmten Schriftrollen und Masada mit der Palastfestung des Herodes. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Ausflug nach Bethlehem mit der Geburtskirche und weiter zu den Hirtenfeldern.

Weitere Informationen und eine ausführliches Reiseprogramm gibt es beim katholischen Pfarramt St. Georgen, Telefon 07724/94 68 50. Anmeldeschluss für den ersten Reisetermin im Juni ist der 30. Oktober.