St. Georgen Fahrt auf dem Rhein als Höhepunkt

Ein Knüller waren Fahrten auf der Schwarzwaldbahn nach Gengenbach. Diese mussten aber eingestellt werden, als die Bahn keine ganzen Waggons mehr reservierte. Dies war aber notwendig, weil die Reiseleiter den direkten Kontakt zum Touristen haben sollten.

Heinrich Seebacher, Vorsitzender des Verkehrsverein, begrüßte Teilnehmer des Jubiläums-Ausflugs, darunter den Ehrenbürger und Altbürgermeister Günter Lauffer sowie Otmar Müller, Ehrenmitglied des Vereins, sowie deren Ehefrauen.

Die Fahrt führte über Blumberg und Waldshut zur ersten Station in Laufenburg/Baden. Dort wartete bereits das Sonderboot "Löwe von Laufenburg" speziell nur für den Verkehrsverein. An Bord gab es während einer zweistündigen Rundfahrt auf dem Rhein einen Mittags-Imbiss für die Gäste. Anschließend fuhr man weiter zum größten Wasserfall in Europa, dem Rheinfall in Schaffhausen.

Die Fahrt führte nun weiter in das mittelalterliche Städtchen Stein am Rhein, wo eine Kaffeepause eingelegt wurde.

Einen harmonischen Abschluss fand man am Abend in einem gemütlichen Gasthof. Dabei blickte Altbürgermeister Lauffer auf die Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein in seiner Amtszeit zurück.