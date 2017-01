Die F-Jugend-Mannschaft des Turnvereins St. Georgen war beim Minihandballturnier in Hofweier. Die Jungs um ihren Trainer und Betreuer Gregor Kaltenbach sind in vier Handballspielen angetreten und haben beim Sportparcours verschiedene sportliche Aufgaben gemeistert. Zur Belohnung erhielt am Ende jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein Präsent. Foto: Biller-Köpplin