St. Georgen Exkursion zum Rottweiler Münster

St. Georgen. Eine Exkursion zum Münster in Rottweil mit Besichtigung der derzeitigen Restaurierung bietet der Verein für Heimatgeschichte St. Georgen am Samstag, 22. Oktober an. Die Architektengemeinschaft Blum-Rosenfelder in St. Georgen hat einen Auftrag für die Restaurierungen in diesem Münster erhalten.