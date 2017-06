St. Georgen Europäische Freunde stiften Sitzbank

St. Georgen (nmk). Die Europäischen Freunde haben eine Sitzbank im Eschweg gestiftet, die gestern im Beisein von Anwohnern und Bürgermeister Michael Rieger feierlich eingeweiht wurde. Platziert ist sie unter einem Jahrhunderte alten Bergahorn. "Bis vor zehn, 15 Jahren stand hier bereits eine Sitzbank", so Antonio Santalucia, Sprecher der Vereinigung. Als diese kaputt ging, wurde keine neue aufgestellt. Der Bürgermeister zeigte sich "positiv überrascht", als er die Anfrage der Europäischen Freunde erhielt, erneut eine Bank aufzustellen. Rieger räumte ein, dass es in St. Georgen zu wenige solcher Sitzmöglichkeiten gebe. Das solle sich in Zukunft ändern.