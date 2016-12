St. Georgen Essen auf dem Herd löst Brandmelder aus

St. Georgen. Aufsteigender Rauch aus einem Kochtopf hatte am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr in der Gerhard-Hauptmann-Straße in St. Georgen einen Brandmelder ausgelöst und alarmierte so die St. Georgener Wehr. Diese rückte mit mehreren Fahrzeugen zu dem vermeintlichen Brand aus. Glücklicherweise war es nicht zu einem Feuer gekommen. Nach Durchlüftung der Räume konnten die Löschkräfte wieder abziehen.