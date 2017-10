St. Georgen "Es soll ein Abend der Vernetzung werden"

"Wir haben nach einem Abend gesucht, der einen würdigen Rahmen für die Auszeichnung des deutschlandweit ›Ersten Fairtrade-Schulnetzwerks‹ bietet und gleichzeitig das Netzwerk drumherum sowie die nachhaltigen Entwicklungsziele, die sich die Welt gesetzt hat, einbindet und vorstellt", erklären Lauble und Conzelmann. Der Abend sei für Jung und Alt gedacht, viele Schüler seien in das Programm eingebunden.

Unter anderem wird in zwei Interview-Runden, an denen Schüler, Lehrer, Bürgermeister und auch der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei teilnehmen, über nachhaltige Städte und nachhaltigen Konsum diskutiert. An den Infoständen können sich interessierte Besucher mit den Themen Fairer Handel und Nachhaltigkeit vertraut machen. Schüler von Robert-Gerwig-Schule, Rupertsbergschule, Realschule und Thomas-Strittmatter-Gymnasium tragen zu den Programmpunkten bei und werden als deutschlandweit erstes "Fairtrade-Schulnetzwerk" ausgezeichnet. "Daran sieht man, dass das Schulnetzwerk immer weiter greift", folgert Andrea Lauble. "Wir wollen die Menschen auch ermutigen, sich zu engagieren", so Conzelmann.

Zur besseren Planung wird eine Anmeldung für den Eine Welt Abend erbeten. E-Mail: fairtrade@st-georgen.de, Telefon: 07724/8 72 30.