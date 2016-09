St. Georgen Erstmals ist ein Gastorchester auf der Bühne

Mit Benjamin Brittens "Simple Symphony" wird das Bayerische Kammerorchester, beim Bergstadtsommer zum ersten Mal unter der Leitung von Karsten Dönneweg, sein großes technisches Können beweisen.

Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der städtischen Reihe "St. Georgener Konzerte" durchgeführt.

Das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau (BKO) besteht aus hervorragenden Berufsmusikern, die sich immer wieder zu neuen Projekten als Orchester und in Kammermusikensembles zusammen finden.

Die Pflege regionaler musikalischer Traditionen steht dab ei unkonventionellen Aufführungen zeitgenössischer Musik und aufregenden Projekten in musikalischen Grenzbereichen gegenüber. Chefdirigent ist Johannes Moesus.

Regelmäßige Auftritte als Solistin

Gesa Jenne-Dönneweg tritt Regelmäßig als Solistin mit verschiedenen Orchestern auf, so mit dem Rundfunkorchester Sofia/Bulgarien, dem Karlsruher Kammerorchester und dem Bruckner-Sinfonieorchester Stuttgart. Seit Januar 1997 spielt sie in der ersten Geigengruppe des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR und lebt mit ihrer Familie in Bad-Cannstatt.

"Konzerte junger Künstler"

Hanno Dönneweg war Stipendiat der Herbert-von-Karajan Stiftung der Berliner Philharmoniker sowie des Deutschen Musikwettbewerbs und Mitglied der Bundesauswahl "Konzerte junger Künstler". Er spielte solistisch mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, dem Orquesta Sinfonica de la Ciudad de Asunción in Paraguay, dem Folkwang Kammerorchester Essen, dem Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim, dem Südwest deutschen Kammerorchester P forzheim sowie dem Arcata Kammerorchester Stuttgart unter Dirigenten wie Eiji Oue, Tatsuya Shimono, ­Sigiswald Kuijken, Michael Sanderling, Johannes Moesus und Patrick Strub. Seit 2002 ist er ­Solo-Fagot­tist des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR.

Frei von jeglicher gekünstelter Gestik

Der Cellist Karsten Dönneweg begann nach seinem Orchesterdiplom mit Auszeichnung und Konzertexamen noch ein privates Dirigierstudium in Köln. Die vielfältigen Erfahrungen auf der anderen Seite – als Kammermusiker und Orchestercellist – prägen seinen ganz persönlichen Dirigierstil: zupackend, klar, nah am Notentext und vor allem frei von jeglicher manierierter Gestaltung und Gestik.