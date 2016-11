Die Bergstadt hat jetzt eine E-Tankstelle. Diese steht recht unauffällig am Rathaus-Parkplatz an der Gerwigstraße. Zwei Elektrofahrzeuge können hier gleichzeitig aufgeladen werden. Bezahlt wird beim Betreiber EGT bargeldlos über CR-Code und/oder per SMS (Ladebox-Kennung). Das Smartphone muss für Mehrwertdienste freigeschaltet sein. Foto: Vaas