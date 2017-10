St. Georgen Erntedankwagen ziert jetzt den Marktplatz

Am Montag durften die Mitglieder ihren Wagen wieder abholen. Nun steht er auf dem Marktplatz und ist direkt neben dem Glockenspiel zu bewundern.

Er entspricht dem diesjährigen Motto "Trend trifft Tradition" in jeder Hinsicht. Die Brigacher um die beiden Vorsitzenden Sandra Fichter und Raphael Schwer schufen mit ihren Wagen in diesem Jahr gar ein neues Wort: "Trendition" war das Schlagwort auf ihrem Wagen.

Für die Brigacher war es eine Herausforderung, und zugleich hatten sie einen Ruf zu verteidigen. Denn in den vergangenen Jahren hatten sie häufig den Riecher, wie sie das Motto gut umsetzen könnten – und die passenden Hände, den Erntedankwagen so gut zu gestalten, dass man auf jeden Fall ganz weit vorne landet. Kein Wunder, da die Landjugend auf so viele hochkarätige Handwerker, vom Zimmermeister über den Schreiner bis hin zum Elektriker zählen kann. Viele hundert Arbeitsstunden stecken in den zahlreichen Details des Wagens. "Die Jungen setzten die Idee für den Wagen um, wir Mädchen gestalteten die Flächen", stellt Sabrina Fichter fest. Sie hatte in diesem Jahr eine Zusatzaufgabe: "Wir haben ganz viele neue Mitglieder, die dies zum ersten Mal gemacht haben", strahlt die Vorsitzende aus Oberkirnach. Diese galt es zunächst einzuarbeiten, bevor sie dann selbstständig agieren konnten.