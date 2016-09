St. Georgen Erfolgreich zum Zimmerer ausbilden

St. Georgen. Der aktuelle Innungssieger heißt Andreas Schneider, kommt aus St. Georgen, ist derzeit noch im Betrieb, will aber im November auf die Walz. Ebenfalls erfolgreich waren in den Jahren zuvor Peter Böckler vom Sulgen, Christoph Ulmschneider, Rottweil, und Simon Weißer aus St. Georgen.

Böckler war bereits fertiger Bauingenieur, als er die Lehre zum Zimmerer antrat. Er ist mittlerweile nach Kanada ausgewandert. Für Ulmschneider war der Weg zur Arbeit zu weiter. Er hat etwas Passendes näher am Wohnsitz gefunden. Weißer hält seinem Ausbildungsbetrieb die Treue.

Erstmals bildet Schwarzwälder mit Anne Schröder aus Donaueschingen ein Mädchen aus. Diese hatte zuvor mehrere Praktika in Zimmereien absolviert, darunter auch in der Bergstadt. Dabei zeigte sich, dass sie diesem Beruf durchaus gewachsen ist. "Für sie packen die Jungs gerne an", meint Schwarzwälder schmunzelnd. Er verweist aber auch auf die vielen technischen Hilfsmittel, die heute zum Einsatz kommen. Anne selbst wollte durch ihre Praktika-Erfahrungen unbedingt etwas "im Freien und mit Holz".