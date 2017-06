St. Georgen Erfolg ist für ihn kein Selbstläufer

Mit nur 45 Jahren kann der gebürtige Engländer – die Mutter ist Schwarzwälderin, der Vater Südafrikaner – bei der Leitung des Firmensitzes in St. Georgen auf einen umfassenden Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Mit vier Jahren zieht er mit seiner Familie nach Deutschland. Im nahe gelegenen Freiburg studiert er VWL, seinen ersten Job hat er bei der Landeskreditbank in Karlsruhe. Seine weitere berufliche Laufbahn führt ihn von der Firma Tesa in Offenburg zum Beiersdorf-Konzern, für den er unter anderem in Hamburg und New York arbeitet. Bereits kurz vor seinem 30. Lebensjahr hat er seine erste Führungsposition inne.

Im Oktober 2013 übernimmt Engelbrecht bei EBM-Papst die Geschäftsbereichsleitung der Produktion. Knapp drei Jahre später, im Juli vergangenen Jahres, wird er zum Stellvertreter des damaligen Geschäftsführers Dirk Schallock und Chief Financial Officer (CFO). "Als Dirk Schallock im Februar angekündigt hat, dass er uns verlässt, war die Überlegung nicht mehr ganz so fern, zu sagen: Gut, wenn er schon Stellvertreter ist, kann er den Job auch übernehmen", sagt Engelbrecht und lacht.

Seine Bilanz nach drei Monaten auf dem Chefposten fällt durchweg positiv aus. "Ich musste ja nicht bei Null anfangen und große Veränderungen oder Restrukturierungen durchführen", bewertet er die Situation des Unternehmens. Man habe eine klare Strategie, die man weiter verfolgen wolle. "Das neue Jahr hat sich auch schon ganz gut angelassen, die Auftragseingänge sind sehr gut und von der Warte aus ist die Geschäftsentwicklung insgesamt positiv", bilanziert er.

Um das Unternehmen weiter voranzutreiben, habe er das Format "Im Dialog mit der Geschäftsführung" eingeführt. Pro Quartal finde ein zweistündiges Meeting statt, in dem Mitarbeiter Probleme und Ideen mit ihm besprechen können.

Harte Arbeit und Spaß sind kein Widerspruch

"Es besteht immer die Gefahr, dass man abgeschottet in seinem Büro sitzt und nur Erfolgsmitteilungen bekommt", sagt er. Dieser Gefahr wolle er entgegenwirken und innerhalb des Unternehmens eine Kultur etablieren, durch die offen mit Problemen umgegangen wird. In gewissen Bereichen sieht Engelbrecht auch Verbesserungspotenzial.

Im Automotive-Bereich etwa habe man in den vergangenen 15 Jahren deutlich dazugelernt, könne sich allerdings noch steigern. "Ich sage immer: Wir spielen in der Champions League und da müssen wir einfach sehen, dass wir nach 90 Minuten nicht völlig erschöpft vom Platz gehen", ­illustriert er seine Vorstellungen. Seine "Spiele" müsse man vernünftig gewinnen, was kein Selbstläufer sei. "Die anderen Mannschaften trainieren ja auch. Wir müssen schauen, dass wir Runde für Runde besser spielen." Hart zu arbeiten und Spaß zu haben sei für ihn kein Widerspruch.

Hagenmoos ist klares Bekenntnis zu Standort

Verglichen mit den Umsätzen während der Krise in der Automobilbranche im Jahr 2012 habe EBM-Papst in St. Georgen seinen Umsatz verdoppelt. "Doch Umsatz allein hilft der Firma nicht, wir müssen auch ein bisschen Geld dabei verdienen", sagt er. Eine Steigerung um 50 Prozent sei durchaus möglich. "Uns gelingt nicht alles, wir machen auch Fehler, sind aber stringent, die Firma nach vorne zu treiben", stellt er klar.

Der Ausbau im Gewerbegebiet Hagenmoos sei ein klares Bekenntnis zum Standort St. Georgen. "Wir würden das nicht tun, wenn wir nicht an unser Wachstum glauben", meint er. Man wolle die Belegschaft an den deutschen Standorten konstant halten, aber auch Wachstum im Ausland generieren.

Ein klares Bekenntnis zur Region trifft der 45-Jährige nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch als Privatmann. "Ich habe eine große Affinität zu der Region", meint Engelbrecht, der mit seiner Ehefrau und den drei Kindern in Gengenbach bei Offenburg lebt. "Ich habe den Luxus, dass ich in zwei Klimazonen leben und arbeiten darf", meint er und fügt lachend hinzu: "Nur letztes Jahr hatte ich das Problem, dass ich zweimal Heuschnupfen hatte."

Die 45-minütige Fahrt nach Gengenbach helfe ihm, abzuschalten. Zuhause greift er dann auch einmal zu seiner E-Gitarre oder schwingt sich auf sein Mountainbike, um den Kopf frei zu bekommen. "Beides betreibe ich allerdings nicht besonders gut und exzessiv", räumt er ein.

Trotz der Jahre, die er in Großstädten verbracht hat, möchte er das ländlichere Leben nicht missen. "Das Leben in Großstädten ist schön und toll. Aber die Leute sind da auch nicht glücklicher", sagt er. Am Ende des Tages zähle, dass man Menschen um sich habe, die man mag und dass der Job Spaß mache. Auch deshalb wolle er EBM-Papst lange erhalten bleiben. Für Engelbrecht steht fest: "Ich habe keine andere Lebensplanung. Hier möchte ich so schnell nicht weg."