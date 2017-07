St. Georgen Elternbeiträge der Kindergärten steigen

Immer mehr der Schützlinge haben einen Migrationshintergrund. Im Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle kommen bereits fast ein Drittel der Kinder aus Haushalten, in denen kein Deutsch gesprochen wird. Dies ist eine besondere Herausforderung, so die Stadtverwaltung.

Die Geburtenrate hat sich von glatten Hundert auf 108 deutlich verbessert, so Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste. Zu seinem Resort gehören auch die Kindergärten. Auf die Ortsteile aufgeschlüsselt sind es vier Geburten in Langenschiltach, fünf in Brigach, 14 in Peterzell und eine in Oberkirnach. Aktuell sind nur in Brigach und Langenschiltach Plätze frei. Im neuen Kindergartenjahr stehen voraussichtlich 13 Kinder auf der Warteliste. In Langenschiltach werden acht Plätze frei.

Eine weiteren Gruppe wird erforderlich. Da in allen Einrichtungen keine Räumlichkeiten mehr frei sind, schlug die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vor, im Gemeindehaus der Lorenzkirche eine vorübergehende Gruppe mit 15 Kindern zu schaffen. Zwei Räume (mit Toiletten) will die evangelische Gemeinde vermieten. Anzuschaffen sind Einrichtungsgegenstände für rund 8500 Euro. Die Personalkosten liegen für vier Monate bei 37 500 Euro. Der Gemeinderat war damit ohne Diskussion einverstanden.

Um im Freien spielen zu können, kommt der Stadtgarten nicht in Frage, weil dann dort eine tägliche Kontrolle erfolgen muss. Statt dessen dürfen die Kinder das Freigelände der Schatzinsel mitnutzen. Die Gruppe wird aber dem Weidenbächle zugeordnet. In dieser städtischen Einrichtung wird hervorragende Arbeit geleistet, lobte Esterle.