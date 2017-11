St. Georgen Eintauchen in die Welt der Wortakrobaten

Am Ende des Workshops steht dann der Slam. Am Freitag, 17. November, von 15 bis 18 Uhr tragen die Poetry-Slam-Neulinge in der Mensa der Robert-Gerwig-Schule ihre Texte vor. "Wir fragen anfangs gar nicht wer auf die Bühne will. Die Erfahrung zeigt: Am Ende stehen sie alle oben", sagt Manger.