St. Georgen Eine "Werkstatt" der besonderen Art

Denn die "Drei R", die Brüder Martin, Achim und Stefan Rosenfelder sind eigentlich als seriöse Geschäftsleute bekannt. Martin Rosenfelder trat in die Fußstapfen des Vaters Georg. Zunächst arbeiteten sie noch gemeinsam, bis zum Tod des Vaters 2010, heute blickt der erfolgreiche Sohn auf eine 50-jährige Geschichte des Büros zurück. Der derzeitige Bauboom sorgt nicht nur für volle Auftragsbücher, sondern auch dafür, dass man nicht mehr sehr viel Freizeit hat. 2001 wurde der Anbau ans bestehende Gebäude getätigt, das 2016 zugunsten des Neubaus im Hagenmoos verlassen wurde. Seither haben die drei Brüder Rosenfelder kräftig renoviert und umgebaut – und zeigten nun das Ergebnis.

Bruder Stefan ist Steinmetz- und Bildhauermeister. Für ihn war die einstige Fabrik im Döbele ein Glücksfall, da er aus seinem bisherigen Domizil auf der Sommerau raus musste. Mehr Platz brauchte auch Elektromeister Achim – und da sie alle ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben und sogar mit zwei Freunden eine gemeinsame Brüder-Band bilden (es gibt sogar einen Probenraum im Haus), bot es sich geradezu an, das Haus zu mieten, in dem vorher die Firma Granacher bis zu deren Umzug in das Industriegebäude im Gewerbegebiet (das von Martin Rosenfelder und seinem verstorbenen Freund Arno Schwarz geplant wurde) ihre Fertigung betrieb. Beim Tag der offenen Tür am Wochenende zeigten die Brüder eine sehr zweckmäßig eingerichtete "Gemeinschaftspraxis", in der es aber auch das eine oder andere witzige Detail zu sehen, da alle drei Brüder auch gewisse Hobbies haben. Das wurde auch zum Tagesende sichtbar. Es gab für die Freunde der drei Brüder ein nettes Live-Konzert, das sehr gut besucht war. Bis Mitternacht zog sich dadurch der Tag der offenen Tür hin.