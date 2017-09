St. Georgen Eine Vision wird zur Realität

Königsfeld . Den Segen der Kirche gab es zu Beginn mit einem ökumenischen Gottesdienst von Pfarrer Christoph Huss und Lektor Wilfried Moosmann von der Katholischen Kirche. Nach einer langen Vorbereitungszeit, in der nicht immer alles nach Plan verlief, sei nun mit der Platzierung des Sportheimes ein richtiges Sportgelände entstanden, so FCK-Präsident Berthold Müller. Genau zwischen Rasen- und Hartplatz wurde der Standort gewählt. Vielleicht könne aus dem Hartplatz ja mal ein Kunstrasenplatz entstehen, merkte Müller zur Erheiterung der Gäste an.

Ein Traum sei in Erfüllung gegangen, so der Vorsitzende des Vereins Dietmar Eschner. Die teuerste Variante sei auch die Beste gewesen. Viele Treffen habe es mit Architekt Reiner Ketterer gegeben – und viele Diskussion, bei denen man nicht immer einer Meinung war. Doch letztlich habe es eine einvernehmliche Lösung gegeben. Dietmar Eschner war es auch wichtig bei einer Bausumme von rund 840 000 Euro immer alle Rechnungen pünktlich zu bezahlen. Ohne Eigenleitung wäre dies aber nicht möglich gewesen. Hier stach Joachim Haas besonders hervor. Für ihn stehen mehr als 3000 Stunden zu Buche. Eschner würdigte dies mit einem Präsent.

Auch die anderen Helfer und Unterstützer, die auch aus dem Bereich der Nichtmitglieder kamen, schloss er in seinen Dank ein. Nach vielen Planungen, die schon vor sieben Jahren begannen, wurde mit Variante acht die richtige gefunden, so Architekt Reiner Ketterer. Eine Vision, die sich gelohnt hat, wie sich jetzt zeigt. Auch sei die Baustelle in manchen Teilen ein Selbstläufer gewesen, da nicht alles von ihm geplant war, so der Architekt schmunzelnd. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe an Eschner bemerkte er: "Der FCK hat das Glück gehabt, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit da waren, um so ein Projekt zu stemmen." "Wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen" – an diesen Ausspruch von Altkanzler Helmut Schmidt erinnerte Bürgermeister Fritz Link. Der FCK habe aber seine Vision zur Realität werden lassen und so den Gegenbeweis angetreten. "Mit dem Bau wurde der große Wurf gelandet. Ein Konzept und eine Mannschaft, die an einem Strang ziehe, war offensichtlich vorhanden. Hier ist ein Aushängeschild der Gemeinde entstanden," so Link. Er dankte dem Landratsamt für die unbürokratische Einzelbaugenehmigung.