St. Georgen Eine Dirigenten-Ära endet

Besonders erfreut ist der Freiburger Musiker, dass sich seit sieben Jahren seine Töchter Aline und Estelle als aktive Musiker in das Orchester eingereiht haben. Auch die Kameradschaft in der Truppe habe immer gestimmt. Als Highlights sieht der scheidende Dirigent die zahlreichen Orchesterreisen ins Ausland, darunter auch eine in die USA. In Europa waren unter anderem Frankreich, Irland und Spanien beliebte Ziele.

Eine Besonderheit erlebten die Stadtmusiker in der finnischen Partnerstadt Vesilahti. Als sie 2004 zum 100. Jubiläum der Narva-Blaskapelle eingeladen wurden, mussten er und seine Musiker während eines Konzertes für Schüler in der Sporthalle barfuß spielen.

Als außergewöhnlich bezeichnet Frommherz auch die Einladungen zur "Fete des Vendages" in Paris. Der ersten Teilnahme an dem Weinlesefest im Stadtbezirk Montmartre im Jahr 2005 folgten noch drei weitere. Das sehe er als Auszeichnung für seine Musiker. Zu den Höhepunkten in seiner 30-Jährigen Ära zählt der musikalische Leiter auch die zahlreichen Kirchenkonzerte und die Advents-Festkonzerte zum Jahresabschluss.

Anekdoten und Überraschungsgäste

Da Jürgen Frommherz im April 2017 seinen verdienten Ruhestand antritt, ist das Festkonzert am Sonntag unwiderruflich sein Letztes. Nach eigenem Bekunden wird er im Rahmen des Adventskonzerts seine Zeit als Dirigent in den vergangenen 30 Jahren musikalisch Revue passieren lassen und einige Anekdoten zum besten geben. Der Stadtmusikdirektor verspricht darüber hinaus sowohl musikalische Leckerbissen als auch die seitens der Stammbesucher längst bekannten und erhofften Überraschungen.

Welche Pläne er nach seiner Pensionierung hat, will er erst während des Abschlusskonzerts verraten. Er werde aber der Musik und der Stadt St. Georgen treu bleiben, so Frommherz.