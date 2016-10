St. Georgen Eine Chance für Flüchtlinge

St. Georgen. An dem Modellprojekt, das die Diakonie Baden-Württemberg zusammen mit dem Welcom Center Sozialwirtschaft entwickelt hat, beteiligen sich fünf diakonische Altenhilfe-Einrichtungen, die rund 20 Ausbildungsplätze ab Oktober 2017 anbieten wollen. Den Startschuss in St. Georgen setzt ein Informationstag am Mittwoch, 18. Oktober, im Lorenzhaus.

Für Florije Sula, Personalmanagement und stellvertretende Geschäftsleiterin, war es keine Frage, diese Möglichkeit zu nutzen, die zum einen den Flüchtlingen eine berufliche Perspektive gebe, zum anderen aber auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken und den drei Einrichtungen der Altenhilfe in der Bergstadt neue Mitarbeiter bescheren könne. Zahlreiche Partner seien mit im Boot, ob Ausländerbehörden, die Agentur für Arbeit oder Städte und Ge meinden aus der Region. Auch ehrenamtliche Helfer aus der Flüchtlingsarbeit hätten ihre Unterstützung zugesagt und kämen teils mit ihren Schützlingen zum Informationstag.

Den Auftakt bildet ab 14 Uhr ein Treffen all dieser im Netzwerk eingebunden Beteiligten, bevor Markus Schrieder, Geschäftsführer der Altenhilfe, Alexandra Walter Welcom Center Sozialwirtschaft und Florije Sula ab 16 Uhr den Flüchtlingen die mögliche Wege in die Altenpflege aufzeigen. Angesprochen sind anerkannte Asylberechtigte, -bewerber und Geduldete, die eine Arbeitserlaubnis haben. Ein Schulbesuch von mindestens acht Jahren in der alten Heimat ist ebenso notwendig wie die Fähigkeit, sich dem Niveau A1 entsprechend auf Deutsch in einfachen Sätzen verständigen zu können.