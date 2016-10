St. Georgen Einblick in High-Tech-Unternehmen

St. Georgen. Nach einem Familienfrühstück gab es Führungen mit Geschäftsführer Gabriel King. Sortimat produziert Maschinen, die Einzelzeile der Montage zuführen. Hauptkunden sind Pharma- und Medizinunternehmen, gehandhabt werden vor allem Insulinpens und Asthma-Inhaler. Die Maschinen stehen oft in Reinräumen. Nötige Einzelteile werden vor allem von regionalen Unternehmen zugekauft.

Wichtig ist eine stabile Fertigung, weil die entstehenden Produkte sehr teuer sein können. So gibt es eine Anlage, die pro Minute 420 Spritzen zum Preis von je 1200 Euro handhabt und dafür 6000 Sensoren benötigt. Der Verkaufspreis liegt bei etwa fünf Millionen Euro. Beim Kunden wird die Produktion ständig überwacht, so dass jederzeit der Status von Maschine und Produkt ersichtlich ist. Das ergibt täglich Datenmengen die fünf bis zehn laufenden Metern an CDs entsprechen.

King erläuterte Meilensteine des 2006 in Schwenningen gegründeten Unternehmens. 2008 lieferte man erstmals nach Großbritannien und Amerika. 2010 wurde Sortimat durch das Unternehmen ATS aufgekauft, es entstanden erste Anlagen für den Automotive-Bereich. Einen Meilenstein nannte King das Gütesiegel "Sicher mit System", das gute und sichere Arbeitsplätze bescheinigt.

2012 kam der Umzug nach St. Georgen. Die Entwicklung sei sehr gut, so King. Man habe 26 Standardmaschinen sowie Sondermaschinen und Transportsysteme im Angebot und beschäftigte 70 Mitarbeiter und 15 Leiharbeiter. Neu sei die Fertigung von Maschinen für Glashandhabung. Das Wachstum sei eine Herausforderung und nur durch Einsatz und die Flexibilität der Belegschaft möglich. Ein Problem sie die Gewinnung von Fachkräften. Er werde weiter um Erhalt und Ausbau des Standorts kämpfen.

Einen Glücksfall nannte Bürgermeister Michael Rieger den Umzug von Sortimat nach St. Georgen. Es sei ein "ganz wunderbares" Miteinander. Er beschrieb Bemühungen der Stadt um die Ausweitung des Ringzugs auf Peterzell oder die Autobahnanbindung um Fachkräfte zu locken. Angesichts von bald 1000 Mitarbeitern im Gewerbegebiet regte Rieger an, über einen gemeinsamen Unternehmenskindergarten nachzudenken.

Für zehnjährige Betriebszugehörigkeit ehrte King Monika Mauch, Matthias Dortschy, Martin Fichter, Sven Grundmann, Markus Müller, Roland Cizeri, Uwe Ganther und Albrecht Heinzmann.