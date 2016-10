St. Georgen Ein Schulfest für die ganze Stadt

Jetzt müsse nur noch das Wetter passen, stellt Westermann fest. Denn der Pausenhof sei ein idealer Platz für die Bewirtung. Doch er zeigt sich optimistisch. Und ist sich sicher, dass es bis zum nächsten Fest der Robert-Gerwig-Schule keine fünf Jahre mehr dauert, wenn die Aktivitäten am kommenden Samstag erfolgreich über die Bühne gehen und die Besucher in die Innenstadt strömen.

Zum Auftakt des Schulfests der Robert-Gerwig-Schule am Samstag, 16. Oktober, gibt es einen Festakt zum 20-jährigen Bestehen des Fördervereins für geladene Gäste ab 10 Uhr in der Mensa. Bürgermeister Michael Rieger und der ehemalige Schulleiter Franz Heinrich Glogowski halten Grußworte. Der Schulchor wirkt mit und hat eine Überraschung für den Förderverein parat. Auch die Moderation übernehmen drei Schüler. Im Anschluss herrscht dann beim Fest von 11 bis 17 Uhr ein munteres Treiben in der ganzen Schule und auf dem Pausenhof. Die Hälfte der Einnahmen erhält der Förderverein. Mit dem restlichen Betrag schafft die Schule ein Spiel- oder Sportgerät an, von dem alle Kinder und Jugendlichen profieren.