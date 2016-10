Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr besichtigte das sanierte Rondell an der Grundschule Königsfeld. Die vorherige Holzanlage wurde durch neue Betonelemente ersetzt. Die Kosten lagen bei rund 27 000 Euro. Ebenfalls umfassend saniert wurde das Rondell an der Grundschule Burgberg. Das Projekt kostete etwa 29 500 Euro. Laut Bürgermeister Fritz Link eine gewaltige Summe im Verhältnis zur Nutzungsintensität. Die alte Anlage sei aber nicht mehr verkehrssicher gewesen. Laut Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder war der Platz vorher wassergebunden, was immer wieder zu Verstopfungen des Ablaufs führte. Geplant sei, im neuen Rondell Teile des Werkunterrichts abzuhalten, vielleicht auch Theaterstücke. Der Förderverein wolle ein Sonnensegel beisteuern. "Wir sind richtig toll zufrieden", lobte Schwarzwälder die Anlage. Foto: Hübner