St. Georgen Ein Powerfrühstück mit Tiefgang

Jeder hatte auf seinem Platz einen Wollfaden liegen. Den legten alle auf dem Boden zum Kreis aus und stellten sich hinein. "Das ist Ihr Bereich, in dem Sie Verantwortung tragen." Weiter meinte die Referentin: "Wie oft schauen Sie nach anderen, geht es denen besser?" Hier führte Spitzer das Ehepaar Abigel und Nabal in der Nähe von Petra in Jordanien an. Abi­gel war klug, sehr hübsch und weise. Ihr Mann war niederträchtig und cholerisch.