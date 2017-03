St. Georgen "Ein Musiklehrer ist durchaus auch ein Idealist"

Ein Schlüsselerlebnis für seinen Werdegang hatte er bei einem Konzertbesuch. Dort wurde ein Klarinettenkonzert von Weber gespielt. "Ich war so begeistert, dass ich danach stundenlang geübt habe."

Irgendwann wollte er dann mehr. Mehr lernen, sich weiterentwickeln, Fachunterricht bekommen. Einfach mehr, als ihm die Stadtkapelle damals bieten konnte. Seine Musiklehrerin am Gymnasium, Freia Herrmann, habe ihn dann unter die Fittiche genommen, erzählt der Jugendmusikschulleiter. Etwa 45 Jahre dürfte das nun her sein, rechnet er zurück. Damals war er 15 oder 16 Jahre alt.

Vereinzelt gab es Lehrer, die in Furtwangen unterrichtet haben, so Rimbrecht. "Das waren in der Regel Theatermusiker, sie haben Klavier, Geige, Cello oder Querflöte unterrichtet." Die Klarinette war noch nicht dabei. Deshalb hat er damals einen großen Aufwand betrieben, um in Freiburg, bei einem Klarinettisten aus dem Stadttheater, unterrichtet zu werden.

Möglichkeit vor Ort ein Instrument zu erlernen

Das war noch vor der Gründung der Jugendmusikschule. Im kommenden Jahr feiert diese ihr 50-ähriges. Peter Dönneweg und Freia Herrmann haben die musikalische Ausbildung flächendeckend vorangebracht, freut sich Rimbrecht über die Gründung der Jugendmusikschulen in Furtwangen und St. Georgen. Damit wurde im Hochschwarzwald die Möglichkeit geschaffen, vor Ort ein Instrument zu erlernen. 1995 hat die Fusion der beiden Schulen stattgefunden. Insgesamt werden sieben Gemeinden betreut.

Bevor Rimbrecht im Jahr 2000 zum Schulleiter wurde, hat er in Trossingen studiert. Gewohnt habe er während dieser Zeit in Freiburg, wo er auch oft an der Hochschule war. Seit seinem Schlüsselerlebnis beim Klarinettenkonzert konnte er sich nichts anderes mehr vorstellen, als Musik zu studieren, sagt er. "Das war ein extrem starker Wunsch, der über allem gestanden ist."

Während seines Studiums zum staatlich geprüften Musiklehrer und dem darauffolgenden Aufbaustudium ›Künstlerische Ausbildung‹ mit den Schwerpunkten Klarinette und Kammermusik, war Rimbrecht viel im Schwarzwald, zwischen Freiburg, Furtwangen und Trossingen unterwegs, auch an der Musikschule Emmendingen, wo er eine halbe hauptamtliche Stelle hatte.

Anders als viele Musikstudenten hatte er nicht vor, eine Laufbahn als Orchestermusiker einzuschlagen. "Für mich war das Ziel immer, Instrumentallehrer zu werden". Viele würden den Weg nur zwangsweise einschlagen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. "Ich wollte das immer machen," freut er sich.

Und bis heute hat er seine Entscheidung nie bereut, beteuert er. "Der Umgang mit Kindern und Jugendlichen macht einfach Spaß. Man hat nichts Beständiges, muss sich ständig erneuern," erläutert er. "Auch als Schulleiter unterrichte ich noch gerne." Anders als an einer allgemeinbildenden Schule habe er eine engere Bindung und einen anderen Umgang mit den Schülern, weil oft Einzelunterricht stattfinde. Die längste Zeit, die eine Schülerin bei ihm war, habe 16 Jahre betragen.

In jungen Jahren war Rimbrecht Mitglied im Villinger Sinfonieorchester. Zusammen mit dem Orchester von Peter Dönneweg hatten sie eine Aufführung. Dort habe er Dönneweg kennengelernt und somit schon relativ früh Kontakt nach St. Georgen gehabt, erklärt Rimbrecht. "Ich war begeistert von der Art, wie er das Orchester geleitet hat," blickt Rimbrecht fasziniert zurück.

"Über meine Schüler bin ich letztlich auch nach St. Georgen gekommen." 1987 ist er stellvertretender Schulleiter geworden. Seit nunmehr 17 Jahren leitet er die Jugendmusikschule. Zu seinen Aufgaben zählt es unter anderem, ein 70-köpfiges Lehrerkollegium zu führen, Verwaltungsaufgaben zu übernehmen oder neue Kunden zu werben.

Etwas Kreatives als Gegenpol zum Stress

Um die 1700 Belegungen habe die Jugendmusikschule im Jahr, schätzt Rimbrecht. Durch die Bevölkerungsentwicklung sowie die Veränderungen in der Schul- und Medienlandschaft würden aber in Zukunft ganz klare Auswirkungen zu verzeichnen sein, sagt er. Bedauerlich findet er es, dass aufgrund des schulischen Drucks gerade die älteren Schüler ausscheiden und kaum noch bis nach dem Abitur Unterricht nehmen. Dies beeinflusse langfristig die Qualität. Beispielsweise in Hinblick auf das Jugendsinfonieorchester oder diverse Ensembles, weil Einzelunterricht über viele Jahre abgehalten werden müsse.

Umso wichtiger zum stressgeladenen Alltag sei es für Rimbrecht, als Gegenpol etwas Kreatives zu machen. "Musik ist nun mal das Umfangreichste, was ein Mensch machen kann," findet er. Diese Gesamtkombination aus Gehirntraining, Motorik und Gefühl gebe es sonst nirgends.

Rimbrecht sieht es als eine der größten Erfüllungen, dass ein Instrument einen durch das Leben begleitet. Viele würden zu schnell aufgeben. Auch beim Musizieren sei Durchhalten ein entscheidender Faktor. Dieses Durchhaltevermögen würde sich auf andere Bereiche, wie beispielsweise das Berufsleben, auswirken.

"Die Musikschule war schon immer eine vorbildliche Einrichtung in der Region," sagt Rimbrecht. "So habe ich sie auch von meinem Vorgänger übernommen," fügt er hinzu. Stolz ist er insbesondere auf die Erfolge seiner ehemaligen Schüler. Auf diejenigen, die sich einen Studienplatz erspielt haben und Musik studieren, im Berufsorchester spielen oder Bundespreisträger geworden sind. Und darauf, dass im Lehrer-Kollegium sehr viele ehemalige Schüler tätig sind.

Wichtig sei es, dass die Lehrer ihrer Tätigkeit mit Leidenschaft und aus Berufung nachgehen. "Ein Musiklehrer ist durchaus auch ein Idealist." Denn für Rimbrecht ist klar: wer nur Absicherung sucht, für den ist Musik die völlig falsche Berufsentscheidung.