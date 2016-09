St. Georgen Ein Klassiker der Moderne in Singen

In diese Zeit wurde Hermann Wiehl hineingeboren. Er ging aber mit eigener Kraft und Intensität an seine Werke. Am Ende war er bei der Malerei konsequent, auch in abstrakten Farben und Formen. Hermann Wiehl, ein glühender Verehrer des Schwarzwaldmalers Hans Thoma, begann mit "naturrichtigen Bilder" und malte schließlich völlig gegenstandslos.

Die Kunst war Hermann Wiehl nicht in die Wiege gelegt. Aber er hatte viele gute Lehrer. Das begann schon in der Schule und setzte sich sein ganzes Leben lang fort. Im Schwarzwald war moderne Malerei kein Thema. Während des Kriegs erhielt er zwar Verkaufs- und Ausstellungsstellungsverbot, durfte aber weiter malen.

Der Freund großer, teurer Autos kam viel herum. Er besuchte sogar Picassos Atelier. Auf den Reisen lernte er alles kennen, was moderne Malerei ausmacht. Besonders prägte ihn Otto Dix, anfangs als Lehrer, später auch als Freund. Hermann Wiehl besaß ein ausgezeichnetes Auge und begriff, was die modernen Maler mit ihren Farben erreichten. Dazu gehört, das Naturempfinden in eigenen Farben auszudrücken. Diese strahlen aus sich selbst heraus. Es entstehen Farbnachbarschaften. So spiegelt sich die aktuelle Stimmung wider.

Er malte im Kubismus, mit Ecken und Kanten, und stieß dabei auf ganz neue Erfahrungen. Hermann Wiehl kopierte nicht. Mit seinem eigenen Handwerkszeug schuf er ganz eigenständige Bilder. So entstand der "zergliederte Schwarzwald".

Allein mehr als 1600 Ölbilder zählen zu seinen Werken. Hätte er in einer Großstadt gelebt, wäre er schon viel früher bekannt geworden, sind sich Experten sicher. Aber es gab schon früher eine ganze Reihe von Künstlern, die ihn sehr geschätzt haben. Bei Gemeinschaftsausstellungen galt Wiehl immer als der Beste, auch wenn sich seine Werke kaum verkaufen ließen. Keiner stellte den Schwarzwald so dar wie er, war aber kein Hansdampf in allen Gassen. Wiehl besaß einen ganz eigenen Stil und ein riesiges Spektrum.

Im MAC – Museum Art & Cars – in Singen eröffnet eine Ausstellung am 28. Oktober und ist von 29. Oktober bis Mai. Zu sehen ist ein größerer Querschnitt an Wiehl-Gemäl den. Es öffnet Mittwoch von 14 bis 20 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen: www.galerie-roland-roeder.com