St. Georgen Ein Fest im Zeichen gelebter Ökumene

Für einen besonderen Höhepunkt sorgte Siegbert Hils. In der Rolle des Kirchenpatrons Laurentius ließ er in gereimten Versen die Baugeschichte der Lorenzkirche lebendig werden.

Als weithin sichtbaren Ort des Glaubens bezeichnete der Villinger Dekan Wolfgang Rüther-Ebel die Lorenzkirche. Als große Gemeinde mit zahlreichen hauptamtlichen Mitarbeitern komme St. Georgen eine besondere Stellung im Dekanatsbezirk Villingen zu.

Gewohnt launig und humorvoll war das Grußwort des katholischen Pfarrers Paul Dieter Auer. Angelehnt an die Geschichte der Emmaus-Jünger, denen er die Namen Lorenz und Georg gegeben hatte, unterstrich er, wie wichtig es sei, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Besonders hob er die Bedeutung der Ökumene hervor und würdigte das gute Miteinander der Konfessionen in St. Georgen.

Werner Alze, früher Pfarrer an der Lorenzkirche, war eigens aus Berlin in der Bergstadt gekommen. In seinem Grußwort meinte er, entgegen der Meinung vieler sei früher nicht alles besser gewesen als heute, aber eben sehr verschieden. Doch eines sei tröstlich, so Alze. Egal zu welcher Zeit, Gottes Gnade und Treue bestehe in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft.

Glückwünsche aus Buchenberg überbrachte Kurt Koger, der die Kirche als Symbol der Ewigkeit und als unverzichtbar in einer kommerzialisierten Welt bezeichnete. Für die Gemeinde Eben Ezer sprach Pastor Detlef Kühne, der es als größte Aufgabe aller Christen in der Stadt sieht, das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen.

Zum Jubiläum ist ein mehr als 200 Seiten starkes Festbuch erschienen, das die Geschichte von Kirche und Gemeinde lebendig werden lässt.