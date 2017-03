St. Georgen Ein Erfolg kommt selten allein

Die Besucher erwartet eine turbulente Komödie, die 2014, unter anderem besetzt mit Heiner Lauterbach, als Kinofilm herauskam und große Erfolge feierte.

Besetzt ist die Produktion im Deutschen Haus mit Susi Dilger, Peter Horn, Bianca Kieninger, Marvin Polomski, Christian Lewedei und Karin Binkert-Hörmann, die zum Großteil bereits in anderen Produktionen des Hauses (Frau Müller muss weg, Die Schneekönigin) zu sehen waren. Premiere ist am Freitag, 24. März, um 20 Uhr. Danach sind weitere fünf Termine anberaumt (25. und 31. März sowie 1., 7. und 8. April, jeweils 20 Uhr). Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler zahlen acht Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Karten zu allen Terminen sind im Vorverkauf bei Natur- und Feinkost Hoppe, Gerwigstrasse 17, St. Georgen, Telefon 07724/91 83 99 und an den Abendkassen erhältlich. Über den Vorverkauf können auch telefonische Reservierungen für die Abendkasse getätigt werden. Wie es seit Jahren im Theater guter Brauch ist, so findet auch bei dieser Produktion im Anschluss an die Premierenaufführung eine kleine Premierenparty statt.

Weitere Informationen: www.Puthe.de