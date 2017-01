St. Georgen Ein beschlussreicher Abend

St. Georgen. Bürgermeister Michael Rieger leitete beide Sitzungen und war froh, nach seiner Erkrankung wieder dabei sein zu können, wie er zu Beginn betonte. Seinen Dank sprach er Stellvertreter Joachim Kleiner aus, der ihn bei den offiziellen Terminen toll vertreten habe. Für den Jugendgemeinderat waren Simon Kessler und Felix Obergfell anwesend.

In den Sitzungen des Gemeinderats und des Technischen Ausschusses dominierten an diesem Abend Bauvorhaben und Beschlüsse, die es zu diskutieren galt. Die Abarbeitung der Tagesordnungspunkte ging ohne große Nachfragen vonstatten.

Im Gemeinderat wurde unter anderem die sechste Änderung des Bebauungsplans "Hagenmoos/Engele" in Peterzell im vereinfachten Verfahren beschlossen. Die Straße "Am Tannwald" wird verlängert und eine zweite Erschließungsstraße im Rahmen der zeichnischen Änderungen um 13 Meter nach Westen verschoben werden. Die als Ausgleichsmaßnahme vorgesehene Streuobstwiese sowie die verbleibende, private Grünfläche wurden in ein eingeschränktes Gewerbegebiet umgewandelt. Der Entwurf wird in der Zeit vom 20. Februar bis 24. März öffentlich ausgelegt. Durch das vereinfachte Verfahren ist keine frühzeitige Bürger- und Behördenanhörung oder ein Umweltbericht nötig. "Es ist erfreulich, wie sich das Gewerbegebiet Hagenmoos entwickelt", bilanzierte Rieger.