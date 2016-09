St. Georgen Eigentlich Arbeit steht noch bevor

Im Rahmen dieser Reise besuchte sie nun mit einem ganzen Tross an Denkmalsschützern auch die ehemalige Güterhalle am Bahnhof – Teil des Gesamtensembles aus Bahnhof, Güterhalle und dem ehemaligen Staiger-Bau.

Gemeinsam mit Susanne Wisser begrüßte Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer die Gäste. Architekt Jörg Haas erläuterte, dass der Verein zunächst erhaltende Maßnahmen vorgenommen habe. So seien grobe Undichtigkeiten im Dach der langen Halle beseitigt und eine Wand gesichert worden, die wirklichen Arbeiten stünden noch bevor. Hierzu betonte die Schatzmeisterin des Vereins "Forum am Bahnhof", Susanne Wisser, Ehefrau des Vorsitzenden Jörg Wisser, dass neben dem Verein mit seinen Ehrenamtlichen auch die Stadt und vor allem auch die Bürger gefragt seien, zum Erhalt dieses Denkmals beizutragen, das bis Mitte der 1970er Jahre noch in Betrieb war. Sie ist eine der größten noch erhaltenen Güterhallen an der Schwarzwaldbahn, die eigentlich selbst ein Denkmal erster Güte sei.

Tief beeindruckt zeigte sich die Staatssekretärin vom Engagement des Vereins, vor allem der Familie Wisser, die sich für den Erhalt der großen Immobilien einsetze. Viel Arbeit steht den Ehrenamtlichen ins Haus, bevor in der Halle Konzerte stattfinden können, wie Haas andeutete. Teils ist der Boden durchgebrochen, teils müssen Wände und abgehängte Decken sogar entfernt werden. Im Nebenraum liegen Teile eines Stellwerks, das wohl nach der Schließung der Halle obsolet wurde.

Man wolle auch Werbung betreiben für den "Tag des offenen Denkmals", betonte Schütz. Und dabei seien solche Leuchtturmprojekte wie diese Güterhalle ein wichtiger Punkt, zumal der auf private Initiative erhalten und vor dem Abbruch geschützt wird.