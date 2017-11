St. Georgen EBM-Papst zur Weltklimakonferenz

Darüber hinaus komme dem Thema Heizen und Wärme eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels zu. Die deutsche Energiewende entscheide sich auch im Gebäudebereich. Rund 25 Prozent der gesamten Endenergie verbrauchen die deutschen Haushalte in den eigenen vier Wänden. Durch eine intelligente und besser vernetzte Wärme-, Lüftungs- und Klimatechnik lasse sich bis der Energieverbrauch um fast die Hälfte reduzieren. "Der sauberste Strom ist immer noch der, der nicht gebraucht wird. Neben der Industrie ist der private Haushalt der größte Verbraucher von Strom, Gas und Heizöl in Deutschland. Die Energiewende muss auch zur Hausaufgabe werden," unterstreicht Brandl. Wie die Energiewende ganz praktisch gelingen kann, zeigt ein EBM-Papst-Projekt. Als Energiescouts sind bundesweit rund 4000 Auszubildende unterwegs, die in ihren Unternehmen Projekte für mehr Energie- und Ressourceneffizienz umgesetzt haben. Die Idee kommt von EBM-Papst und wird inzwischen vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz getragen. Das Projekt wird am Abend des 6. November in Bonn von zwei Energie-Scouts vorgestellt.