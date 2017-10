St. Georgen EBM-Papst investiert 13 Millionen Euro in Lauf

St. Georgen/Lauf. Die EBM-Papst Gruppe investiert 13 Millionen Euro in einen Neubau an seinem Unternehmensstandort in Lauf bei Nürnberg. 2013 hatte EBM-Papst den Getriebespezialisten noch unter dem Namen Zeitlauf übernommen, seither gehört der Standort mit rund 300 Mitarbeitern zu EBM-Papst in St. Georgen.