St. Georgen EBM-Papst gleich dreimal erfolgreich

St. Georgen. Um den Bedarf an Fachkräften zu decken und neue Mitarbeiter zu gewinnen, sei eine erfolgreiche "Employer-Branding- und Markenkommunikation" notwendig, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Diese wurde in Berlin von einem unabhängigen Expertengremium gewürdigt und in gleich drei Kategorien als Gewinner des "German Brand Award 2017" ausgezeichnet.

In der Kategorie "Employer Branding", die erfolgreiche Kampagnen zur Mitarbeitergewinnung auszeichnet, konnte die "Entdecke EBM-Papst in dir"-Kampagne punkten. "Das Besondere daran ist, dass wir keine Models dafür engagiert haben. Stattdessen sind unsere eigenen Mitarbeiter die Gesichter der Kampagne", so Dagmar Alberti, Werbeleiterin bei EBM-Papst in Mulfingen.

Auch die Markenkommunikation ist ein wichtiger Aspekt für die Gewinnung von Fachkräften. Auch hier konnte der Technologieführer das Expertengremium aus Wirtschaft, Hochschulen und Medien in der Kategorie "Integrated Campagin" mit der Kampagne "Entdecken Sie EBM-Papst" überzeugen. Diese spricht vor allem das Fachpublikum der Kälte, Klima- und Antriebstechnik sowie Multiplikatoren und Fachverbände an.