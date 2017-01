St. Georgen Durch Brand völlig zerstört

St. Georgen. Beim großen Ortsbrand vom 19. September 1865 wurde auch die Lorenzkirche völlig zerstört. Nur der Turm überdauerte die Brandkatastrophe. Der Turm war schließlich auch maßgeblich, dass die Kirche am alten Platz wieder aufgebaut wurde.

Dekan Schmidt aus Hornberg vermerkte damals: "Wir waren zuerst der Ansicht, dass die neue Kirche auf der Stelle der vorhandenen Ruine der ­alten Klosterkirche erbaut werden sollte, da dies ohn­streitig der schönste Platz ist, allein dass der Thurm noch steht und massiv aus Quadern gebaut ist, so erspart die ­Gemeinde mindestens 10 bis 12 000 fl. (Gulden) wenn auf dem Brandplatz gebaut wird". Ironie der Geschichte: Bereits gut 30 Jahre später war der Turm so baufällig, dass dieser 1900/01 nahezu völlig neu errichtet werden musste.

So entstand schließlich am alten Platz eine neue Kirche, gebaut in neugotischen Formen und geplant von Architekt Kessler.