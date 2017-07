St. Georgen Drei Wochen Spiel, Spaß und gute Laune

Von kreativen Nachmittagen über spannende Ausflüge bis hin zu einer Zaubershow wird in den letzten drei Wochen der Sommerferien für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren allerhand geboten.

Eröffnet wird das Ferienprogramm, das 15 Wochentage umfasst, mit der Vorführung des Animationsfilms "Sing" im Jugendhaus ab 14 Uhr. Der Film dreht sich um den Koala Buster, der sein altes Theater retten möchte und dafür eine Castingshow organisiert.

Höhepunkte des Programms sind ein Ausflug in den Indoor-Freizeitpark Sensapolis in Sindelfingen sowie ein viertägiger Workshop im Zirkus Pepperoni, der mit einer Aufführung auf dem Marktplatz endet. Der einzige Nachteil: Kinder, die sich für den Zirkus anmelden, können an keinen Parallelveranstaltungen teilnehmen.