St. Georgen Drei Konzert und gemeinsames Adventssingen

St. Georgen/Tennenbronn (dvs). Das erste Konzert beginnt am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr in der Lorenzkirche St. Georgen. Unter dem Titel "Sternenleuchten" hat der junge Ensembleleiter Fynn Liess ein adventliches Programm in Zusammenarbeit mit Kantor Jochen Kiene zusammengestellt. Es werden Sonaten, Messen und Motetten von Michael Praetorius, Heinrich Ignaz Franz Biber. Christian Ritter und anderen erklingen. Es spielen und singen Solisten der Hochschule für Musik Trossingen. Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr Christuskirche Tennenbronn, Singen im Advent, Leitung Jochen Kiene. Sonntag, 10. Dezember, 19 Uhr Lorenzkirche St. Georgen. "Tochter Zion" Adventskonzert der Kantorei mit Lea Sophie Decker, Sopran, Philipp Schweizer, Orgel. Mittwoch, 13. Dezember, 19 Uhr Peterskirche Peterzell, Singen im Advent. Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr Lorenzkirche St. Georgen "Nun komm der Heiden Heiland" Jochen Kiene, Orgel. Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr Ökumenisches Zentrum St. Georgen, Singen im Advent.