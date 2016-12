St. Georgen Doppelleben hinter verschlossener Tür

Auf Partys frei reden

Es besteht eine große Neugier seitens der Iraner, auf die Ansichten und Ideen ausländischer Besucher. Sobald die Tür geschlossen ist und alle Vorhänge zu sind, verschwinden die Manteaus und Kopftücher schnell. Wenn die Frauen nicht sehr konservativ sind, sogar wenn ein fremder Mann zu Besuch ist. Nicht selten werden sogar geschlechtergemischte Partys veranstaltet, was eigentlich streng verboten ist, vor allem wenn man dann noch zusammen tanzt und ab und zu auch mal von den verbotenen Alkohol (150 Euro für eine Kiste Bier und 40 Euro für eine Flasche Vodka) trinkt. Lebhafte Diskussionen finden hier statt, über Sanktionen, das Bildungssystem, Politik und Religion. Hier kann man ganz frei über alles sprechen, was man wirklich denkt. Und das bedeutet, dass man hier auf eine stille Art und Weise ein gutes Leben führen kann, denn die Regierung verhält sich in dieser Hinsicht taktisch sehr klug. Würde sie auch noch diese privaten Freiheiten verbieten und kontrollieren, wäre es nämlich dahin, mit der Stabilität des Regimes. Gemäßigte Unterdrückung ist in diesem Fall das Schlüsselwort.

Die Bestrafungen mit denen westliche Medien gerne schockieren, gibt es leider wirklich. Hier wird es aber nirgends in der Zeitung gedruckt oder in den Nachrichten angekündigt, wenn 100 Studenten wegen einer geschlechtergemischten Party ausgepeitscht werden. Das liegt daran, dass man vermeiden will, dass die Studenten der anderen Städte Demonstrationen und Aufstände veranstalten. Trotzdem kann man solche Sachen auch als Iraner mitbekommen, wenn man ausländische Medien mitverfolgt. Was dafür um so öffentlicher ist, sind die Hinrichtungen.

Christliche Gottesdienste

Ein Mann aus Shiraz erzählte, dass er einmal auf dem Weg zur Uni ungewollt miterlebte, wie ein Mann an einem Kran erhängt wurde. Kran und belebte Orte dienen dazu, möglichst viele Menschen abzuschrecken. Die Todesstrafe steht auf Drogenhandel, Ehebruch (nur für Frauen, sie werden gesteinigt), Konvertierung zu einer anderen Religion, Missionieren (oder auch nur Verdacht darauf), Homosexualität, Mord, bewaffnete Überfälle, Vergewaltigung, Kampf gegen das islamische Regierungssystem (so wird es umschrieben auf der persischen Website) und Inzest.

Interessanterweise ist die Übersetzung der Strafliste ins Englische, die man auf der Website des Parlaments findet, nicht komplett. Der Iran ist nur eines von vielen Ländern, das solche Strafen anwendet. Ein weiteres ist Saudi-Arabien, der Erzfeind des Iran. Anders als im Iran ist es anderen Ethnien dort nicht einmal erlaubt, ihre eigene Religion auszuüben. Im Iran leben viele Armenier, die ungestört ihre christlichen Gottesdienste in Kirchen besuchen dürfen.

Keine Solosängerinnen

Es ist Frauen verboten, als Solosängerinnen aufzutreten im Iran, weil die Stimme der Frau als betörend gilt. Eine Delikatesse ist im Iran "Kale-Pache" zum Frühstück, das sind ein Kopf und die Beine eines Schafs. Traditionelle Eiscreme wird aus Safran, Pistazien und Rosenwasser gemacht. Viel verwendet wird in der iranischen Küche Joghurt, Walnüsse, frische Kräuter (die in großen Mengen pur gegessen werden) und Schafskäse.

Die Kosmetikindustrie und die Plastischen Chirurgen machen zumindest in Teheran große Geschäft, weil es gerade extrem beliebt ist, sich die Nase operieren zu lassen, und die meisten Frauen sehr viel Schminke benutzen. Einen Heiratspartner kennen zu lernen ist nicht immer einfach. Deshalb hat sich im Norden von Teheran ein neuer "Sport" entwickelt, den man als Handynummern-Jagd umschreiben kann. Junge Männer fahren in teuren Autos durch die reichen Stadtviertel. Sie drängeln sich an den Ampeln neben die Autos der Mädchen und versuchen, von ihnen ihre Handynummer zu bekommen.

Der Militärdienst ist für Männer Pflicht, und zwar für zwei Jahre. Er wird auch nicht bezahlt. Die jungen Männer sind sehr kreativ, diesen zu umgehen. Wenn etwa der Vater über 65 Jahre alt ist, gibt es eine Befreiung. Deshalb studieren manche Männer sehr lange. Es gibt auch die Möglichkeit, sich für viel Geld freizukaufen.

Voller Geschichte

Der Iran ist ein wunderschönes Land: vielfältige Natur, delikate Gerichte, Städte voller Geschichte und Kultur, Dörfer in denen Traditionen weiterleben. Die Iraner sind sehr kreativ darin, sich ihre eigenen Wege zur Freiheit zu suchen. Stück für Stück dehnt sich der Rahmen dessen, was die Gesellschaft akzeptiert und die Regierung absichtlich übersieht, weiter aus. Viele junge Menschen wünschen sich, dass eines Tages auch die Gesetze gelockert werden, und man nicht nur hinter geschlossenen Türen offen seine Werte und Ideale vertreten kann.