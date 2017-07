St. Georgen DLRG und Stadt stellen neues Spielgerät vor

St. Georgen (nmk). Die Stadtverwaltung und die DLRG haben am Montag das neue Spielgerät für den Klosterweiher vorgestellt. 13 Firmen, die Stadt, die Bürgerstiftung sowie zahlreiche Privatpersonen hatten für die Attraktion gespendet. "Daran sieht man, wie hoch der Stellenwert des Klosterweihers in St. Georgen ist", kommentiert Bürgermeister Michael Rieger die Spendenbereitschaft. An das aufblasbare Spielgerät können mehrere Andockstationen angebracht werden, sodass schlussendlich ein Bewegungsparcours entsteht. Zwei bis drei weitere Elemente, so Michael Racke, Vorsitzender der DLRG, seien für die Zukunft wünschenswert.