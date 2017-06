St. Georgen Direkt bei den Erzeugern einkaufen

Der elfte Naturparkmarkt am 2. Juli in Königsfeld hat einmal mehr sehr viel zu bieten. Von 12 bis 17 Uhr ist zudem verkaufsoffener Sonntag der Königsfelder Geschäfte am Zinzendorfplatz und in der Friedrichstraße mit unterschiedlichsten Angeboten und Mitmachaktionen.

Königsfeld. Um 11.30 Uhr ist Eröffnung durch Bürgermeister Fritz Link am Zinzendorfplatz, bis 13 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikund Trachtenverein Neuhausen. Von 13.30 bis 14 Uhr kommt die Trachtentanzgruppe Neuhausen, um 14.30 Uhr ist Holzhackerauftritt der Landjugend Mönchweiler. Von 15 bis 17 Uhr gibt es Blasmusik mit den "Schwarzwaldschlawinern".

Von 11 bis 18 Uhr herrscht Markttreiben mit Bauernbrot, Kuchen, Getreideprodukte, Käse aus Ziegen-, Schaf- und Kuhmilch, Wurstwaren aus Wild, Rind, Molkeschwein, Wein, Edelbrände, Whisky, Gin, Likör, Secco, Säfte, Essig, Öl, Senf, Eier, Nudeln, Honigprodukte, Marmeladen, Gelees, Obst der Saison und Beeren, Kräuter frisch und getrocknet, Tee, Rosenblütenprodukte, Kräutertinkturen, Weißwäsche mit Spitze, Holzprodukte, Bürsten, Besen, Wagnerei, Floristik, Türkränze, Filz- und Wollwaren, Schmuck aus Schwarzwaldmineralien, Blüten, Kräuter, Harze zum Räuchern. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich direkt bei den Erzeugern über die Produkte und deren Herstellung zu informieren. Damit erhält man Einblick in wichtige Themen und Zusammenhänge der regionalen Wertschöpfung und kann so gemäß dem Motto "Landschaftspflege mit Messer und Gabel" auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft im Südschwarzwald leisten.Besucher können altes Handwerk erleben. Es gibt Bienenkunde mit Filmvorführung, Wildkräuter kennenlernen, Streichelzoo Basteln und einen Barfußpfad, Fühlkisten ausprobieren sowie Infostände zu Natur, Wildtieren oder Energie.