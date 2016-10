St. Georgen Dimension des Projektes hat ihren Preis

Die Umgestaltung der Stadtmitte erfordert laut Stadtbaumeister Reinhard Wacker einen zweistelligen Millionenbetrag. Auch in Bezug auf Städtebauförderung müsse man das Projekt deshalb langfristig vorbereiten. Der erstplatzierte Wettbewerbsbeitrag solle auf Kosten hin untersucht werden um dem Regierungspräsidium verlässliche Zahlen bieten zu können. Bis in etwa einem Jahr solle der Antrag vorliegen.

Geplant ist die Durchführung einer Gemeinderatsklausur durch faktorgrün aus Rottweil für etwa 7000 Euro. Vermessungsleistungen für rund 31 500 Euro sollen an das Ingenieurbüro Mandolla + Gilbert aus Villingen-Schwenningen gehen. Etwa 135 000 Euro sind für Planungsleistungen für Frei- und Verkehrsanlagen durch faktorgrün vorgesehen. Ingenieurleistungen zur Sanierung der Tiefgarage soll Kirn Ingenieure aus Pforzheim zu einem Preis von etwa 82 000 Euro vornehmen. Die Kosten für Architektenleistungen zur Rathaussanierung sollen für 123 000 Euro an K 9 Architekten aus Freiburg vergeben werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 435 000 Euro. Die Summe sei auf den ersten Blick erschreckend, läge aber in einer dem Projekt entsprechenden Dimension, so der Stadtbaumeister.

Von der Gerwigstraße ist nur der obere Teil im Konzept drin, so Wacker zu einer Frage von Hans-Peter Rieckmann. Dann mache es keinen Sinn, Geld in die Hand zu nehmen, entgegnete dieser. Man könne versuchen, alles mit reinzunehmen, müsse sich aber auf die Mitte konzentrieren so Rieger. Er tue sich ein bisschen schwer mit dem Gesamtfinanzrahmen, so Gerhard Jäckle mit Hinweis auf die knappen Mittel der Stadt. Laut Rieger ist die Hälfte des Betrags schon im Nachtragshaushalt drin, die andere Hälfte soll in den nächsten Haushalt. Eigentlich wollte die Verwaltung den Förderantrag schon im Herbst diesen Jahres stellen. Wenn man ihn nicht 2017 stelle verliere man ein weiteres Jahr. Das Vorverfahren laufe bisher schon drei Jahre, man solle nicht noch mehr Zeit verlieren, so Rieger. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Planungsleistungen für 435 000 Euro zu.