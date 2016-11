St. Georgen "Digitales Zeitalter hat auch in der Kunst Einzug gehalten"

Derzeit läuft in der Gerwigstraße eine sehr eigene Ausstellung mit Werken der Kapstädter Künstlerin Mer Maggie Roberts, die auch Kunststudenten in London unterrichtet, und deren Freundin Ranu Mukherjee. Beide lebten und arbeiteten eine zeitlang zusammen in England, bis die eine zurück nach Kapstadt ging, Ranu Mukherjee zog es nach St. Francisco in die USA. Verbunden sind sie per Internet, wo sie gemeinsame Projekte haben – Roberts gestaltet Bilder, digitalisiert sie, Mukherjee ist für die Animation zuständig. Gemeinsam wollen sie mit ihrer Kunst auf Klimawandel und Zerstörung der Umwelt hinweisen.

Zwei solcher Projekte zeigt Dold in seiner Ausstellung in der Gerwigstraße 11, dazu etliche Bilder von Roberts in Collagen, etliche Monotypien. Ergänzt werden deren Werke durch die Schimärenhaften Darstellungen von "Eulenhunden" und Bärendarstellungen. Bären und geisterhafte Leoparden finden sich aber auch in den Darstellungen von Roberts. Die Südafrikanerin scheint vor allem mit Gnam sehr verbunden, war sie doch bei der Ausstellungseröffnung anwesend und zog einige der Gäste in ihren Bann.

In der Gerwigstraße können die Kunstwerke besichtigt werden, so Dold. Unter der Handynummer 173/5 32 64 60 könne man dazu mit ihm Termine vereinbaren. Diese Ausstellung soll voraussichtlich noch bis Ende November weiter laufen.