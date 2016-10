St. Georgen Die Stadt soll noch schöner werden

Die Hussen kommen über Stromkästen, die fast im ganzen Städtle stehen. Diese sind meist verwittert, lassen sich also schlecht bemalen oder bekleben. Innerhalb kurzer Zeit wäre die ganze Mühe umsonst. Die Beseitigung wäre sehr aufwendig.

Deshalb entstand die Idee, Hussen aus robuster Lastwagenplane herstellen zu lassen. Die ersten sechs Exemplare sind nur einseitig bedruckt. Die neue "Lieferung" hat eine Vor- und eine Rückseite. Die Stromkästen haben unter schiedliche Größen. Außerdem ist deren jeweilige Nummer auf der Husse aufgedruckt. Die Abdeckungen dürfen schon aus diesem Grund nicht ausgetauscht werden. Bei der neusten Produktion können sie aber gewendet werden. Im Winter werden sie abgenommen. Sie könnten festfrieren und die Arbeit der Stromversorger oder der Feuerwehr unnötig erschweren.

Zwei Ortsteile erstmals mit dabei

Die Hussen passen ausgezeichnet zum Stiftungszweck, der unter anderem zum Ziel hat, die Bergstadt noch schöner zu machen. Damit sind auch die Ortsteile gemeint, die erstmals mit "versorgt" werden. Neben dem Winterberg, wo die aktuelle Aktion vorgestellt wurde, werden noch Stromkästen in Brigach, in Peterzell (Buchenberger Straße und Hagenmoos) sowie am Rupertsberg und auf der Seebauernhöhe verhüllt. Auf der Suche nach weiteren verhüllbaren Objekten in den Ortsteilen wurden die Verantwortlichen bislang nicht fündig.

Die Stiftung gibt Aufkleber mit der Aufschrift "St. Georgen" in verschiedenen Farben heraus. Diese kosten jeweils zwei Euro und bringen jährlich mehrere hundert Euro ein.

Zum fünfjährigen Bestehen dieser Einrichtung von Bürgern für Bürger hat Jürgen Pohl "goldene" Exemplare angefertigt und gestiftet. Hier ist zur Aufschrift zusätzlich das Stadtwappen mit dem Ritter Georg zu sehen. Die Auflage ist auf 100 Stück zu je fünf Euro limitiert. Diese Jubiläumsaufkleber gibt es nur am Auskunftsschalter im Foyer des Rathauses.

Das Schauspiel "Die Schneekönigin" präsentiert das Theater im Deutschen Haus in der diesjährigen Weihnachtsproduktion mit Unterstützung der Bürgerstiftung. Ohne diese wäre der Eintritt in Höhe von acht Euro nicht zu halten. Aufführungen sind jeweils sonntags um 15 Uhr am 27. November, 4., 11. und 18. Dezember sowie am Montag, 26. Dezember.

Vorstand und Stiftungsrat sind immer auch der Suche nach Ideen. Derzeit werden vermehrt Vorschläge eingereicht, die auf die Unterstützung einzelner Personen ausgerichtet sind. Dies ist aber nicht möglich, denn die Gemeinnützigkeit ist die Grundvoraussetzung. "Wichtig ist auch ein Projektleiter", weiß Ute Scholz, Vorsitzende des Stiftungsrats.

Die offizielle Anschrift lautet: Bürgerstiftung St. Georgen, Leopoldstraße 1, St. Georgen. Die E-Mail-Adresse: vorstand@buergerstiftung-st-georgen.de

Weitere Informationen: www.buergerstiftung-st-georgen.de