St. Georgen "Die sin z’ dumm zum Milch hole"

St. Georgen. Der Wunsch nach einem weiteren Auftritt der Wilden Wälder aus dem Raum Titisee war groß und so war es Ute Scholz vom Theater gelungen, die Mundartkabarettisten nach zwei Jahren erneut zu verpflichten. Die ganz in schwarz gekleideten vier "Mannsbilder" hatten Gummistiefel an und schafften es von Anfang an, den voll besetzten Saal mit badischer Mundart zu begeistern. Hauptinstrument war ihre Stimme und dazu die Melodica, sowie Gitarre und Kontrabass. Gleich zu Beginn klagte Karl Willmann darüber, dass er am Samstag immer mit seiner Angetrauten zum Shoppen mit muss. Sie will nur schnell in Freiburg eine Hose und die dazu passende Bluse kaufen. Das zieht sich aber den ganzen Tag hin. Da Willmann als Postbote arbeitet, bestimmt er, welche Briefe und Karten er zustellt. Sollte ein Geburtstagswunsch verspätet ankommen, hebt er die Karte eben einfach bis zum nächsten Jahr auf.

So kommt "Hochkultur" nach St. Georgen

Tobias Schwab schwärmte vom neuen Pfarrer, der gut aus sieht. Aber es gilt: "So ein schöner Mann, keiner darf ihn haben."Willmann und Christoph Hog sind mit ihrem Lied "Allein im Wald" und über den Tanz von Georg Stelz im Hintergrund amüsieren sich die Besucher.