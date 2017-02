St. Georgen Die Heimat besingen

Da sie bei vielen Besuchern mit ihrem speziellen Schwarzwälder Charme Begeisterung geweckt haben und bereits das vergangene Gastspiel einen hohen Zuschauerzuspruch erlebte, hat das Theaterteam sich dazu entschlossen, das Quartett zeitnah wieder einzuladen, und somit die Gruppe mit ihrem aktuellen Programm "Brudals Gmias" am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr erneut auf den Spielplan des Theaters an der Mühlstraße in St. Georgen zu setzen.

Auch wenn sich die vier Hochschwarzwälder Georg Stelz, Christoph Hog, Tobias Schwab und Karl Willmann in der aktuellen Variante ihres Programmes auf die Präsentation ihrer Lieblingssongs aus allen Phasen ihres Schaffens beschränken, sind die Themen aus dem heimatlichen "Wälderalltag" gut erkennbar: Wein, Weib, Gesang, gutes Essen, die Sorge um das liebe Geld und das allgemeine Wohlbefinden.

Mehrstimmig singen die Wilden Wälder mit Gitarren, Percussion, Glockenspiel und Melodika über Leben und Leid im Hochschwarzwald, über Schräges und Schrullen der eigentümlichen Bewohner – und das mit viel Humor und Wahrheit.