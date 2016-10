St. Georgen Die "Greenboys" sind Geschichte

St. Georgen. "Leider müssen wir all unseren Freunden, Gruppenmitgliedern und Fans Nachricht geben von der Auflösung unserer Band. Am 25. Oktober 2016 fiel die endgültige Entscheidung, nach über 21 Jahren gemeinsamen Rockens die Gruppe aufzulösen. Wir bedanken uns für die Treue über all die Jahre und hoffen, dass Ihr uns in guter Erinnerung behalten werdet. Es hat immer Spaß gemacht und wir denken, davon konnten wir was abgeben. Goodbye!". Diese traurige Nachricht postete vor einigen Stunden der Schlagzeuger der "Greenboys", Reiner Bergis.

Vor einigen Tagen war es Bernhard Betting, der sich gegenüber unserer Zeitung mit feuchten Augen ähnlich ausdrückte. Er war es auch, der zu Reiners Post den Nachsatz lieferte: "Das hätte nicht sein müssen." Nach Aussagen von Bernhard Betting seien es für die beiden anderen Musiker, Ute Herchenbach und Richard "Ritchie" Schuster, zu wenige gemeinsame Auftritte gewesen. Beide treten schon seit geraumer Zeit als Duo "Two Voices" gemeinsam auf. In dieser Formation hätten sie mehr gestalterische Möglichkeiten, haben beide schon bei einem ihrer ersten Auftritte geäußert. Schade drum, denn in jeder Formation waren die "Greenboys" eine Wucht, sie haben immer toll Stimmung gemacht – und sie werden ihren Fans fehlen.