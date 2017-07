St. Georgen Die Blumen genießen

Unter der Leitung von Veronika Rapp ging es nachmittags los. Es kamen vier DRK-Autos aus Donaueschingen, um die Rollstuhlfahrer sicher ans Ziel zu bringen. Ein Reisebusunternehmen kam mit einem rollstuhlgerechten Bus ans Lorenzhaus und nahm die Fußgänger in Empfang. Mitarbeiter der Evangelischen Altenhilfe sowie die Helfer des Kranken- und Hilfsvereins halfen beim Einsteigen. Die Bewohner des Elisabethhauses stiegen an der Robert-Gerwig-Schule zu. Die Tagespflegegäste wurden mit den Tagespflegeautos nach Bad Dürrheim gefahren. Insgesamt waren 43 Bewohner und Tagespflegegäste, acht Mitarbeiterinnen der Altenhilfe und sechs Helfer des Kranken-und Hilfsvereins dabei. In Bad-Dürrheim am Kurhaus angekommen, nahmen alle Helfer die Bewohner und Gäste in Empfang.

Der Kranken- und Hilfsverein spendierte Kaffee, Kuchen oder Eis. Bei einem kleinen Spaziergang durch den Kurpark bewunderten sie die bunt blühende Blumenpracht, bevor es gegen 17 Uhr mit den Bussen wieder zurück nach St. Georgen ging.