St. Georgen Die Adventsmacher: Pfarrer Scharfenberg

St. Georgen. In der Adventszeit hat Pfarrer Roland Scharfenberg viel zu tun. An Heiligabend hält er insgesamt drei Gottesdienste, einen davon in Langenschiltach und zwei in Peterzell.

Die Adventszeit verbinde er mit der Zeit des Lebkuchengebäcks. Der gebürtige Franke mag am liebsten Elisen-Lebkuchen. Für ihn als Christ beginne aber auch die Zeit "daran zu denken, dass Gott zu uns kommt", erklärt er.

In seinen Predigten trenne er bewusst zwischen Advents- und Weihnachtszeit, sagt er. In der Adventszeit finde die Vorbereitung auf die Ankunft Jesu statt. Behandelt werden unter anderem, wie die Menschen auf ihn gewartet haben oder das Handeln von Johannes dem Täufer. In der Weihnachtszeit thematisiert Scharfenberg dann, "jetzt ist er da". Dazu zitiert er das Lukas-Evangelium: "Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr."