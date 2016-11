St. Georgen Die Adventsmacher: Genusswerkstatt

Im Verkaufsraum der Genusswerkstatt finden Kunden derzeit allerlei Motive zur besinnlichen Jahreszeit. Tafelschokolade mit Vanillekipferl, Schokoladen-Kerzen, Weihnachts-Elche, Schokoladensterne mit Trüffel und vor allem eine Vielzahl an Nikolausmotiven.

Der klassische Nikolaus aus Vollmilchschokolade komme bei den Kunden am besten an, verrät Bittlingmaier. Von seinem Kollegen aus den USA hat er aber auch Formen ausgeliehen, um "Santa Claus" zu gießen. Das Team habe viele Ideen, weil die Kunden auch neue Dinge haben wollen, sagt er. Daher gebe es jedes Jahr neue Motivkreationen zu finden.

In diesem Jahr sei dies beispielsweise ein XXL-Nikolaus, der circa drei Kilogramm auf die Waage bringt. Wichtig sei, dass die Schokolade und die Formen Spaß machen und den Kunden eine Freude bereiten, erklärt der Geschäftsführer. So sollen hippe Motive auch jüngere Leute ansprechen.

Auf Schminke kann er nicht verzichten

Einen Nikolaus – als handwerkliches Produkt – herzustellen, sei aufwendig und erfordere sehr viele Schritte, berichtet er. Zuerst werde die Form "geschminkt", führt Leonie Dold aus. Bei einem Nikolaus aus Vollmilchschokolade werde hierzu sowohl weiße als auch Zartbitterschokolade verwendet, erklären die Konditoren. Dann müsse die Form ausgegossen und gekühlt werden. Meist zwei, bei großen Figuren auch drei Mal, sonst werde die Wand zu dünn. Auch die richtige Temperierung sei sehr bedeutsam.

In der Adventszeit kämen einerseits Erwachsene, die etwas für ihre Kinder kaufen oder für den Partner, aber auch Kinder, die eine süße Besonderheit für ihre Eltern in den Stiefel packen wollen in den Laden.

Und für alle gebe es etwas, erzählt Bittlingmaier. Ob "Männernikolaustüte" mit Schoko-Bier und Schokolade in Tannenzäpfle-Flaschen-Optik oder einem Pralinen-Geschenktütchen, das fix und fertig verpackt sei, für diejenigen, bei denen die Weihnachtszeit plötzlich vor der Türe stand, schmunzelt er.

Seinen Weihnachtswunsch umschreibt der Konditormeister mit einer kurzen Geschichte. Vor einigen Jahren habe er sich in der stressigen Vorweihnachtszeit eine halbe Stunde genommen, um mit einem Vertreter Kaffee zu trinken. Dieser sei kurz darauf verstorben. Rückblickend sei er froh, dass er sich die Zeit genommen habe. Er gesteht: "Da Zeit knapp ist, würde ich am liebsten Zeit verschenken".