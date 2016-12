St. Georgen Deutsches Phonomuseum wieder geöffnet

Etwa 250 Exponate verdeutlichen die Phonogeschichte, beginnend mit der Erfindung des Phonographen im Jahre 1877 durch Thomas A. Edison, über die zehn Jahre später erfolgte Erfindung des Grammophons, bis zum Hi-Fi Plattenspieler aus dem Jahr 1985.

Die fortschreitende Entwicklung der Geräte bis zur gegenwärtigen HiFi-Stereophonie ist in anschaulicher Weise dargestellt. So können unter anderem auch die ersten epochenbestimmenden Plattenwechsler der ehemals in St. Georgen ansässigen Phonogeräte-Hersteller Dual und PE bewundert werden. Zwei Demonstrationsgeräte für Plattenspieler aus den 1970er Jahren können von den Besuchern selbst in Betrieb genommen werden.

In der angeschlossenen Uhrensammlung werden typische Uhren und Werkzeuge der St. Georgener Uhrmacherei als Vorgeschichte zur Feinmechanik- und Phonoindustrie präsentiert. In einer weiteren Abteilung sind mechanische Musikinstrumente als Vorläufer der Phonotechnik zu erleben.

Auf Anfrage können Besuchergruppen eine Führung durch das Deutsche Phonomuseum buchen. Experten aus dem Arbeitskreis Phonomuseum führen die Gäste in die Geschichte der St. Georgener Phonoindustrie ein, geben Auskunft zu technischen Details und präsentieren die historischen Grammophone und Schallplattenspieler. Gruppenführungen sind nach Voranmeldung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.

Weitere Informationen: Telefon 07724/85 99 138, www.deutsches-phono-museum.de