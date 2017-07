St. Georgen Der Isenheimer Wandelaltar zieht die Blicke auf sich

Nach dem Mittagessen im Museumsrestaurant "Schongauer" konnte jeder nach seiner Interessenlage die einmaligen und wertvollen Kunstschätze dieses außergewöhnlichen Museums besichtigen. Bestaunt wurde unter anderem auch der weltberühmte Isenheimer Wandelaltar aus dem Antoniterkloster in Isenheim. Er wird seit 2015 in der Klosterkapelle des Museums gezeigt. Er ist das Hauptwerk des Malers Matthias Grünewald. Die vielen berühmten Bilder und Sammlungen wurden eingehend wahrgenommen, nur so offenbaren sich ihre Großartigkeit und Detailfülle dem Betrachter.

Viel Gesprächsstoff über äußerst erlebnisreiche Tage

So verbrachten alle den Nachmittag im Museum, sodass der Stadtbummel in Colmar ausfiel. Viel Gesprächsstoff über den äußerst erlebnisreichen Tag hatten die Geschichtsinteressierten schließlich nochmals beim Abendessen in der Kalten Herberge. In einem Schlusswort betonte Till Münnich als einer der Vorsitzender, dass auch dieser Jahresausflug der beiden Geschichtsvereine eine runde Sache war.